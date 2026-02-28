İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan son açıklamada, ülke lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın "Güvende ve sağ salim." oldukları bildirildi.

ABD kaynaklı ABC News kanalına mülakat veren Sözcü Bekayi, İran’ın üst düzey isimlerinin mevcut durumuna yönelik soruları açıklığa kavuşturdu. Ülkedeki mekanizmaların sorunsuz bir şekilde işlediğine dair teminat veren Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor” diye konuştu.

Netanyahu’nun açıklamalarının ardından

Hamaney ve Pezeşkiyan’ın düzenlenen saldırıların hedefi olduğuna yönelik spekülasyonları kesin bir dille yalanlayan Bekayi, her iki ismin de "Güvende ve sağ salimler" olduğunu yineledi. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamaney’in saldırılar sırasında hayatını kaybettiğine dair pek çok emare bulunduğu yönündeki iddialarının ardından geldi.