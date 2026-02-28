Son günlerde dijital platformlarda dolaşıma giren ve halkı paniğe sevk ederek çeşitli hazırlıklar yapmaya çağıran "savaş çıkacak" yönündeki paylaşımlar, devletin ilgili birimleri tarafından mercek altına alındı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), toplumda infial yaratmayı amaçlayan bu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşı uyardı.

Yapılan incelemeler neticesinde, halkı korku ve kaosa sürüklemek isteyen hesaplara karşı hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Türkiye'nin savunma mekanizmalarının tam kapasiteyle ve kurumlar arası uyumla görev başında olduğunun altı çizilirken, resmi kanallar dışındaki hiçbir bilgiye itimat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'savaş başlayacağı' iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir. Türkiye’nin güvenlik ve savunma süreçleri, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütülmekte olup; kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”