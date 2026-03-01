Bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, Washington ve Tel Aviv hattından İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri hamlelerin yankıları sürüyor. Bu kritik gelişmelerin hemen ardından, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon trafiği yaşandığı ifade edildi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında bir görüşme yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama geldi. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı" ifadelerini kullandı.