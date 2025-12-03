Son Mühür- Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel değerlendirmeleriyle değil, katıldığı bir televizyon programında Survivor’a ilişkin yaptığı iddialı açıklamalarla magazin gündeminin odağına yerleşti. Programda verilen yanıtlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Survivor bana basit kalır açıklaması

Üşümezsoy’a programda Survivor’a katılıp katılmayacağı soruldu. Ünlü profesör, yarışmayı zorlayıcı bulmadığını belirterek, “Tabii giderim. Survivor bana çok basit kalır. Şimdiki kadroya baktım, Bayhan falan… Ben olsam haksız rekabet olurdu.” ifadelerini kullandı.

"Acun’un baş staryım"

Programda en çok konuşulan bölümlerden biri, Üşümezsoy’un Acun Ilıcalı ile ilgili yaptığı açıklama oldu. Üşümezsoy, “Acun'un baş staryım ben. ‘Yok Böyle Dans’ için bana 500 bin dolarlık bütçe ayırdılar ama kabul etmedim. O yüzden aramız biraz bozuk, adeta kan davası gibi.” dedi.

Kenya’daki timsahlı macera yeniden gündeme geldi

Yıllar önce Kenya’da yaşadığı macera da programda konuşulan konular arasındaydı. Timsahlarla dolu bir gölde yüzdüğünü hatırlatan Üşümezsoy, o anları şöyle anlattı:

“Bir anda göle atladım, timsahlar vardı ama hiç tereddüt etmedim. Tuğba Özay da beraberdi. Araştırmalarım sayesinde timsahların dört ayağı yere basmadan saldırmadığını biliyordum, o yüzden rahattım.”