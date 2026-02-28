ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında İran dini lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu üst düzey isimlerin etkisiz hale getirilip getirilmediği konusuna açıklık getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Trump, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." ifadelerini kullandı.

“İstediğimiz sürece devam ederiz”

ABC News kanalına telefonla bağlanarak bir mülakat veren Trump, İran’a yönelik askeri hamlelerin planlandığı gibi ilerlediğini savundu. Harekatın ne kadar devam edeceği yönündeki soru üzerine, "Aslında bizim istediğimiz kadar sürecek. Ama halihazırda büyük bir hasar verdi. Esasen işlevsiz bir hale geldiler, istediğimiz sürece devam ederiz." şeklinde konuştu.

“Çok güçlü bir saldırıydı”

Mülakat sırasında, ortak operasyonlarda İranlı yöneticilerin akıbetine dair yöneltilen soruya ise tekrar, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." yanıtını verdi. Trump ayrıca, İran’ın bir sonraki liderinin kim olacağına dair bir öngörüleri olup olmadığı sorusunu da "Evet. İyi bir fikrimiz var." diyerek cevapladı.

İran ile ABD arasındaki diplomatik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde, İsrail ve ABD güçleri sabahın erken saatlerinde İran topraklarına yönelik kapsamlı bir ortak operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı bu hamleyi bir "önleyici saldırı" olarak nitelendirirken, Başkan Trump da İran'a karşı geniş çaplı bir harekatın düğmesine basıldığını teyit etti.

201 kişi yaşamını yitirdi, 747 kişi ise yaralandı

Askeri müdahale kapsamında başta Tahran olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah gibi kritik merkezlerin de dahil olduğu 24 farklı eyaletteki çeşitli noktalar vuruldu. İran Kızılayı tarafından paylaşılan ilk verilere göre, yaşanan bombardımanlarda şu ana kadar 201 kişi yaşamını yitirdi, 747 kişi ise yaralandı.

Saldırılara misilleme yapacağını duyuran İran ordusu, İsrail hedeflerine yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşı operasyon başlattığını açıkladı. Bunun yanı sıra İran güçlerinin; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi bölge ülkelerinde yer alan ABD askeri üslerini ve tesislerini de füze ile kamikaze dronlarla hedef aldığı bildirildi.