Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü, bugün Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde olağanüstü kongresini gerçekleştiriyor. İl kongresinde tek aday olarak çıkan Özgür Çelik, kürsüden önemli bir gelişmeyi paylaştı.
Mehmet Murat Çalık sağlık hastaneye kaldırıldı
Çelik, konuşmasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çalık’ın durumuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılmazken, haber delegeler arasında üzüntü yarattı.
İl kongresi tek adayla sürüyor
Kongrede, mevcut tek aday olan Özgür Çelik’in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP İstanbul örgütü, olağanüstü kongre sürecini devam ettirirken, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.