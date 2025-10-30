Son Mühür - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar sonrası tutuklanan Muhittin Böcek’in, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu öne sürülmüştü. Böcek ise bu iddiaları reddetti.

Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, savcılığa böyle bir dilekçe sunmadığını belirtti.

Neler yaşandı?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K., 5 Temmuz’da gözaltına alındı; Böcek’in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek ise 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması” şüphesiyle havalimanında yakalanıp tutuklandı.

12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2’si serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8’i tutuklandı, 5’i adli kontrolle, 2’si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.’nin, hak ediş ödemelerini almak için Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürüldü. Rüşvet paralarının yatırıldığı iddia edilen döviz bürosu ve altına çevrildiği öne sürülen iki kuyumcu işletmesine kayyum atandı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na döndüğünde gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sürecinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül’de tutuklandı. 10 Eylül’de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H., Kanal V televizyonu sahibi M.O.K., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S., ANT Tepe müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanırken, Böcek’in eski gelini Z.K.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H., T.S. ve İ.E. ise 27 Eylül’de serbest kaldı.