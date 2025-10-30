Facia, Gebze’nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı Arslan Apartmanı’nda meydana gelmişti.

Alt katında eczane, üst katlarında ise dubleks şeklinde 3 dairenin bulunduğu bina, dün sabah saat 07.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edilirken, enkazda yalnızca 5 kişilik Bilir ailesinin bulunduğu tespit edilmişti.

600 kişilik ekip saatlerce mücadele etmişti

Yaklaşık 600 kişilik ekibin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları gün boyu sürmüştü. Çalışmalar sırasında ilk olarak aileden Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa (14) Bilir’in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkazdan sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kurtarma çalışmalarının 19’uncu saatinde anne Emine Bilir (37) ve baba Levent Bilir (44)’ün de cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Olay yerinde yeniden hareketlilik yaşanıyor

Sabah saatlerinden itibaren bölgede yeniden çalışmalar başladı. Ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, belediye personeli de tozla kaplanan yolları yıkayarak temizliyor.

Bilirkişi heyeti çökmenin nedenini araştırıyor

Cumhuriyet savcılarının gözetiminde inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisleri ve mimarlardan oluşan bilirkişi heyeti, binanın çökme nedenini belirlemek üzere alanda incelemelerini sürdürüyor. Heyetin, taşıyıcı kolonlar, temel yapısı ve zemin etüdü üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptığı öğrenildi.