Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.45’te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla’nın Ortaca ilçesine yaklaşık 20,10 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin, yerin 34,46 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Sarsıntı, çevredeki ilçelerde de hissedildi.

AFAd'ın paylaştığı veriler

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)

Tarih:2025-10-22

Saat:05:45:24 TSİ

Enlem:36.61306 N

Boylam:28.51778 E

Derinlik:34.46 km