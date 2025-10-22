ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarıyla ve hamleleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Çin ile ABD arasındaki son durum merak konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen hamle geldi. Trump, Çin'in ödeyeceği gümrük vergisi miktarını resmen duyurdu.

Yüzde 155 gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Çin'in yüzde 155 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Trump, " 1 Kasım itibariyle Çin, % 155 gümrük vergisi ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Putin zirvesine dikkat çeken yanıt!

Putin ile gerçekleştirecekleri zirvenin iptali hakkında da konuşan Trump, "Boşuna görüşmek istemiyorum. Boşuna vakit kaybetmek istemiyorum." dedi. Trump'ın zirvenin iptaline yönelik yapmış olduğu bu açıklamalar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.