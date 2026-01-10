Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55’te Akdeniz merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaklaşık 40,08 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının, Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Fethiye’ye 36.61 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı açıklandı.

AFAD verileri

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla)

Tarih:2026-01-10

Saat:05:55:01 TSİ

Enlem:36.36028 N

Boylam:28.73667 E

Derinlik:40.08 km