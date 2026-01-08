Son Mühür- 2025 yılında euroya geçen ve Schengen Bölgesi’ne dahil olan Bulgaristan, dijital göçebe vizesi uygulamasını resmen başlattı. Ülke, özellikle uzaktan çalışanlar ve bağımsız profesyoneller için cazip bir yaşam ve çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

Başvuru şartları: Kimler yararlanabilir?

Dijital göçebe vizesine başvuracak kişilerin AB/AEA ve İsviçre vatandaşı olmaması gerekiyor. Ayrıca, gelirlerini Bulgaristan dışındaki kaynaklardan elde eden uzaktan çalışanlar öncelikli olarak başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru için üç ana kriter öne çıkıyor:

AB, AEA ve İsviçre dışında kayıtlı bir şirkette uzaktan çalışan kişiler,

Yurt dışında kayıtlı şirket sahibi olan veya şirkette %25’ten fazla paya sahip kişiler,

Bulgaristan dışındaki müşterilere en az bir yıl boyunca hizmet vermiş serbest çalışanlar veya bağımsız profesyoneller.

Başvuru sahiplerinin yıllık gelirlerinin, Bulgaristan’daki aylık asgari ücretin 50 katı düzeyinde olması gerekiyor. Mevcut aylık asgari ücret 620 euro olduğundan, başvuru için minimum gelir şartı yaklaşık 31 bin euro olarak belirlendi.

Adım adım başvuru süreci

Dijital göçebe vizesi başvurusu iki aşamada tamamlanıyor.

Uzun Süreli Vize Başvurusu: Başvurmak isteyenlerin öncelikle kendi ülkelerindeki Bulgaristan büyükelçiliği veya konsolosluğundan D tipi uzun süreli vize almaları gerekiyor. Bu süreç genellikle 4 ila 8 hafta sürüyor ve Bulgaristan’a giriş yaparak oturum izni başvurusunda bulunma hakkı tanıyor.

Oturum İzni Başvurusu: Ülkeye giriş yaptıktan sonra 14 gün içinde oturum izni başvurusu yapılması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında Bulgaristan’da konaklamayı gösteren belgeler (kira sözleşmesi, otel rezervasyonu veya mülk tapusu), temiz adli sicil belgesi ve yabancı belgelerin Bulgarcaya çevrilmiş halleri bulunuyor. Ayrıca, belirlenen asgari gelir şartının karşılandığı belgelenmeli ve geçerli Schengen/AB sağlık sigortası sunulmalı.

Son aşamada, dijital göçebe kimlik kartı başvurusu yapılabiliyor. Tüm süreç ortalama üç ayı bulabiliyor. Oturum izni başlangıçta bir yıl için veriliyor ve uygunluk şartları devam ettiği sürece bir yıl daha uzatılabiliyor.

Bulgaristan, dijital göçebeler için çekim merkezi oluyor

Uzmanlar, Bulgaristan’ın yaşam maliyetlerinin Avrupa ortalamasına göre düşük olmasını, genç nüfuslu şehirlerde uzaktan çalışanlara yönelik hizmetlerin hızla gelişmesini, ülkeyi dijital göçebeler için cazip kılan faktörler olarak değerlendiriyor.