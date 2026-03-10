Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sistemin görevlendirilme amacının Türkiye’nin hava sahasının korunmasına destek sağlamak olduğu belirtildi.

NATO iş birliği ile güvenlik önlemleri artırıldı

MSB açıklamasında, “Milli düzeyde aldığımız güvenlik tedbirlerine ek olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma önlemleri güçlendirilmiştir. Bu çerçevede Malatya’ya bir Patriot Sistemi konuşlandırılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri kararlı

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama kararlılığının tam olduğu vurgulandı. Ayrıca, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında hudut ve hava sahasının güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı ve NATO ile müttefiklerle sürekli istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Bölgesel barış ve istikrar için süreç devam ediyor

MSB, Türkiye’nin savunma ve güvenlik kapasitesini en üst seviyede tutmaya devam ettiğini, NATO ve müttefiklerle iş birliği içinde gelişmeleri değerlendirdiğini ve bölgesel barış ile istikrar için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.