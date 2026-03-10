Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise günlük yakıt giderlerini hesaplayabilmek için “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorinin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatı 43 kuruş yükselirken, motorinde ise 58 kuruşluk artış kaydedildi.

10 Mart 2026 Zamlı akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.32 TL

Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.16 TL

Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.28 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.56 TL

Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL