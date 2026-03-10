Son Mühür - “Kabe’de Hacılar” ilahisiyle tanınan Celal Karatüre, Ramazan ayında yer aldığı iftar ve tanıtım programları karşılığında yüksek ücret aldığı iddialarının doğru olmadığını belirterek konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

''Tamamen asılsız...''

Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan iddialara ilişkin konuşan Karatüre, Ramazan ayında katıldığı yardım amaçlı bir iftar programı için 300 bin TL, tanıtım etkinlikleri için ise 500 bin TL aldığı yönündeki haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karatüre, herhangi bir kurum ya da organizasyondan bu tutarlarda bir ödeme almadığını dile getirdi.

''Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır...''

Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçladığını ifade eden Karatüre, dayanaksız ve gerçeği yansıtmayan bu haberleri kesin bir dille yalanladığını söyledi. Sanatçı, hakkında ileri sürülen iftira niteliğindeki iddialara ilişkin hukuki yollara başvuracağını da açıkladı.