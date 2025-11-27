Son Mühür- 1 Kasım 2025’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, görev uçuşu sırasında Azerbaycan–Gürcistan sınırında düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Enkaz bölgesine ulaşılmasının ardından uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu bilgisi MSB tarafından resmi olarak paylaşıldı.

Kimlik bilgilerinin erken paylaşılması tepkilere yol açtı

Arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken ve ailelere henüz resmi bilgi verilmemişken, bazı sosyal medya hesaplarından şehitlere ait kimlik bilgilerinin paylaşılması kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Paylaşımlar, hem ailelerin acısını derinleştirdi hem de olayla ilgili bilgi kirliliğine yol açtı.

“Emekli personelin de paylaşım yaptığı tespit edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaparak sorumlular hakkında adli süreç başlatıldığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır.”

Soruşturma süreci çok yönlü devam ediyor

Şehitlerin kimliklerini erken paylaşan kişiler hakkında hem adli hem de idari işlemler başlatıldığı belirtilirken, MSB yetkilileri incelemenin titizlikle sürdüğünü vurguladı.