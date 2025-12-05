Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu devirlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara yönelik vergi ziyaı cezasında düzenlemeye gitti. Meclis’te kabul edilen Vergi Paketi’ndeki maddeye göre, mevcutta yüzde 25 olarak uygulanan vergi ziyaı cezası, yapılan değişiklikle ihlale konu tutarın iki katına çıkarıldı. Yeni düzenleme uyarınca, tapu işleminden sonra emlak vergisi değerinin altında bir bedel üzerinden harç ödendiğinin ya da bildirilen devir ve iktisap bedelinin gerçeği yansıtmadığının belirlenmesi halinde, aradaki farka ilişkin harcın tarhında vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine “bir kat” olarak uygulanacak.

Evlere tebligat gönderilecek

GİB ekipleri, düzenleme sonrasında son yıllarda yoğunlaşan geriye dönük incelemeleri yeniden gündeme alacak. Yapay zeka destekli sistemlerle Türkiye’nin 81 ilindeki konut satışları incelenecek ve son 5 yıl içinde satış sırasında piyasa değerinin altında ya da gerçeğe aykırı bedel bildirdiği belirlenen kişiler izaha çağrılacak. Adreslere gönderilecek tebligatlarla hem alıcıdan hem de satıcıdan açıklama istenecek. İncelemeler sonucunda usulsüzlük tespit edilmesi halinde, taraflar beyan edilen bedel ile gerçek değer arasındaki farkı yüzde 100 artırımlı şekilde ödemekle yükümlü olacak.