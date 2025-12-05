Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Aralık Cuma günü için yaptığı tahminlere göre Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun batısındaki yükseklerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Sel, su baskını, dolu ve hortum riski
Yağışların Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli’nin güney ilçelerinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının öngörülmesi nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Antalya, Burdur, İzmir, Aydın ve Isparta için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu yağış uyarısı yayımlandı.
5 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ – 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR – 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA – 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY – 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA – 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR – 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA – 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR – 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE – 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
RİZE – 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN – 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON – 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS – 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA – 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
VAN – 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN – 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı