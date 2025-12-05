Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Aralık Cuma günü için yaptığı tahminlere göre Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun batısındaki yükseklerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Sel, su baskını, dolu ve hortum riski

Yağışların Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli’nin güney ilçelerinde kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının öngörülmesi nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Antalya, Burdur, İzmir, Aydın ve Isparta için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu yağış uyarısı yayımlandı.

5 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE – 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL – 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ – 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR – 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA – 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA – 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY – 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA – 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA – 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR – 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA – 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR – 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE – 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP – 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK – 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

RİZE – 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN – 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON – 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS – 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA – 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN – 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR – 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN – 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı