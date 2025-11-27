İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun dört günlük İstanbul ziyareti boyunca uygulanacak trafik düzenlemelerini ve alınacak güvenlik önlemlerini detaylı bir açıklama ile duyurdu. Ziyaret programı kapsamında farklı gün ve saat dilimlerinde kentin ana arterleri ve güzergâhları taşıt trafiğine kapatılacak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar oluşturuldu.

27 Kasım Perşembe: Yoğun kapanma başlıyor (17:00'den itibaren)

Papa’nın İstanbul’a geleceği 27 Kasım Perşembe günü, saat 17.00'den programın sonuna kadar kapanacak yollar ve alternatifleri şu şekildedir:

Kapanacak başlıca yollar:

Atatürk Havalimanı Yolu (Atatürk Havalimanı İstikameti)

Kennedy Caddesi (Sirkeci ve Bakırköy İstikametlerinde belirli kısımlar)

Rauf Orbay Caddesi (Sirkeci İstikameti)

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi (Unkapanı İstikameti)

Atatürk Bulvarı (Unkapanı İstikameti)

Cumhuriyet Caddesi (İki taraflı olarak)

Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı (Cumhuriyet Caddesi istikametine bağlantılar)

Alternatif güzergahlar

D100 Kuzey ve Güney yönleri

Eski Havaalanı Caddesi (Florya İstikameti)

Sahil Rauf Orbay Caddesi (Florya İstikameti)

Aksu, 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi Caddeleri

28 Kasım Cuma: Şişli ve temsilcilik güzergahı tedbirleri

Cuma günü ziyaret programına göre kapanma saatleri ve bölgeler farklılık gösteriyor:

Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi güzergahı (09:30'dan program bitimine kadar)

Kapanacak Yollar: Cumhuriyet Caddesi (İki taraflı), Halaskargazi Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi (Halaskargazi ve Darülaceze Kesişiminden itibaren), Silahşör Caddesi, Ortakır Sokak.

Alternatifler: Vali Konağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs ve Merkez Caddeleri.

Vatikan İstanbul Temsilciliği ve Atatürk Havalimanı Güzergâhı (12:00'den Program Bitimine Kadar)

Kapanacak Yollar: Refik Saydam, Tarlabaşı Bulvarı, Cumhuriyet, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kritik bölümleri.

Alternatifler: Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı, Halaskargazi, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler Caddeleri ve sahil yolu belirli istikametleri.

29 Kasım Cumartesi: Tarihi yarımada ve Fatih tedbirleri

Cumartesi günü, Fatih ve Bakırköy bölgelerinde yoğunlaşan ziyaretler nedeniyle kapanmalar uygulanacak:

Sultanahmet Camii ve Çevresi (06:00'dan İtibaren)

Kapanacak Yollar: Fatih ilçesi Küçükayasofya Caddesi, Torun, Dalbastı, Utangaç, Üçler, Nakilbent, Tavukhane, Aksakal Sokakları ve Atmeydanı Caddesi.

Alternatifler: Kadırga Limanı, Piyerloti, Türkeli ve Su Terazisi Sokakları.

Mor Efrem Süryani Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi (Günün ilerleyen saatlerinde)

Kapanacak Yollar: Rauf Orbay, Kennedy, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk Bulvarı, Refik Saydam ve Cumhuriyet Caddeleri gibi ana güzergâhlar ile Fatih ilçesinde Yıldırım Caddesi, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa Caddeleri gibi Patrikhane çevresindeki yollar.

Alternatifler: D100 Kuzey/Güney, Aksu, 10. Yıl, Ragıp Gümüşpala gibi çevre yolları ve Piyalepaşa Bulvarı, İmrahor Caddesi gibi bağlantı güzergâhları.

Volkswagen arena güzergahı (14:20 ve 17:00 Kapanışları)

Kapanacak Yollar: D100 Güney, TEM Güney bağlantı yolları (Haliç ve Okmeydanı civarı), Büyükdere Caddesi ve Ayazağa Caddesi.

Alternatifler: Sahil Alt Güzergâhı, Çilekli, Baltalimanı, Katar, Azerbaycan Caddeleri ve Piyale Paşa Bulvarı gibi çevre yolları.

30 Kasım Pazar: Patrikhane ziyaretleri ve dönüş

Ziyaretin son günü de trafik akışında önemli değişiklikler bekleniyor:

İstanbul Ermeni ve Fener Rum Patrikhaneleri Güzergâhı (07:00'den İtibaren)

Kapanacak Yollar: Cumhuriyet, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi gibi merkez arterler. Ayrıca Fatih'teki Hayriye Tüccar, Türkeli, Nişancı Sokak gibi Patrikhane çevresi sokaklar.

Alternatifler: Vali Konağı, Halaskargazi, Yedikuyular, Tersane, Ragıp Gümüş Pala Caddeleri ve Sahil Kennedy Caddesi'nin belirli kısımları.

Son Güzergah: Fener Rum Patrikhanesi - (12:45'ten itibaren)

Kapanacak Yollar: Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Sahil İstikameti, Sahil Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nin Florya istikametleri.

Alternatifler: Vatan, Millet, Macar Kardeşler, Aksu, 10. Yıl Caddeleri ve D100 karayolu.

Konaklama tedbirleri (27-30 Kasım)

Papa 14. Leo'nun konaklayacağı Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu çevresinde 27 Kasım Perşembe saat 07.00'den 30 Kasım Pazar saat 12.00'ye kadar sürekli tedbirler uygulanacaktır. Bu kapsamda Çimen, Satırcı, Papa Roncalli ve Cebel Topel Sokakları trafiğe kapalı olacaktır. Alternatifler arasında Yedikuyular Caddesi, Çimen Sokak ve Fransız Hastanesi Sokağı yer almaktadır.

Vatandaşların, ziyaret günleri ve saatlerinde yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması için toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve belirtilen kapalı yollara çıkmamaları önemle rica olunur. Güncel trafik durumunu takip etmeniz önerilir.