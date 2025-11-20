Son Mühür- MSB’nin aktardığı bilgilere göre, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki Mehmetçiğin şehit olduğu olayın ardından başlatılan İdari Tahkikat ve Adli Tıp incelemeleri sonuçlandı.

Kusuru bulunan 4 personelin ilişiği kesildi

Bakanlık, olayda kastı, ihmali veya kusuru tespit edilen personele yönelik disiplin sürecinin neticelendiğini duyurdu.

Bu kapsamda:

Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi,

8 personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildi.

Adli süreç savcılık tarafından yürütülüyor

Açıklamada, idari işlemlerin tamamlanmasının yanı sıra, adli sürecin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

TSK şeffaf bilgilendirme politikasını sürdürüyor

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milletin güveni ve desteğiyle görev yaptığını vurgulayarak, gelişmelerle ilgili mevzuat doğrultusunda açık ve şeffaf bir bilgilendirme politikasının devam edeceğini kaydetti.

Şehit askerler için taziye mesajı

MSB, açıklamasının sonunda şu ifadeleri paylaştı:

“Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”