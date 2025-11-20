Son Mühür- Türkiye'nin küresel liderlik çabasında kritik önem taşıyan bir gelişme yaşandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 2026'da yapılacak BM İlkim zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.

Dünyanın iklim değişikliğine karşı ortak çabasının en önemli zemini konumunda olan COP konferansları için Avustralya ve Türkiye aynı anda aday olmuş, her iki ülke de adaylıktan çekilmeyi reddetmişti.

Ara formülle çözüldü...



COP31'in ev sahibi kim olacak sorusunun cevabı, Başbakan Albanese'nin açıklamasıyla çözülmüş oldu.

Albanese, iki tarafın artık Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması, COP öncesi bir etkinliğin Pasifik'te düzenlenmesi ve Avustralya'nın müzakerelere başkanlık etmesi konusunda bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.



Trump: Hem Türkiye, hem Avustralya için...



Avustralya Yayın Kurumu Radyosu'na konuşan ABD BaşkanıTrump, "Elde ettiğimiz sonuç hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" dedi.

Avustralya, COP31 zirvesini Pasifik Ada ülkeleriyle birlikte yapma hedefiyle yola çıkmıştı.

Yarışı Türkiye'nin kazanacağının belli olmasının ardından Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko, zirvede ana odak noktası olmak isteyen Pasifik bölgesi için bu sonucun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.