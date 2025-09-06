Son Mühür - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çayır’ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Milli Yol Partisi'nden açıklama
Milli Yol Partisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
“Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir.” denilirken “Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.”
