Son Mühür- Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) oda fiyatlarının bu yıl yüzde 40 oranında artırılmasına tepkiler büyüyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, öğrencilerin yeni bir barınma kriziyle karşı karşıya kalacağını belirterek, “Öğrencilerim barınma gibi en temel ihtiyaçlarından birini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gereken iktidar, öğrencileri müşteri gibi görüyor” eleştirisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurularla birlikte yeni ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan listede, KYK yurt ücretlerinin geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında arttığı görüldü.

Yeni dönem birinci tip odanın fiyatı 750 liraya, ikinci, üçüncü tip odanın fiyatı 850 liraya, dördüncü ve beşinci tip odanın fiyatı bin 50 liraya, beşinci tip odanın fiyatı bin 150 liraya, altıncı tip odanın fiyatı ise bin 250 liraya yükseldi.

Geçen yılki oda fiyatları 517,50 ile 855 lira arasında değişirken, Bakanlık, fiyat farklarının yurtların fiziki koşullarından kaynaklandığını açıkladı.

“Öğrenciler yeni bir barınma kriziyle karşı karşıya kalacak”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, açıklama yaparak, KYK yurtlarında oda fiyatlarına yüzde 40 oranında gelen zamma tepki gösterdi.

2025–2026 eğitim-öğretim yılı başlamadan KYK yurt ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldığını hatırlatan Başevirgen, “Geçen yıl 517,50 – 855 TL arasında değişen ücretler bu yıl 750 – 1.250 TL’ye yükseltildi. Barınma ve beslenme krizi altında ezilen, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, şimdi de yeni bir barınma kriziyle karşı karşıya kalacak. Bu zam kabul edilemez. Hem çalışıp hem okumak için ömürlerinin en güzel zamanlarını feda eden öğrencilerimize iktidarın bir gençlik borcu var” dedi.

“İktidar öğrencileri müşteri gibi görüyor”

Başevirgen, iktidarın öğrencileri müşteri gibi gördüğünü ifade etti. TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon verilerini anımsatan Başevirgen, “TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 32,95 iken, KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam yapılması iktidarın kendi rakamlarıyla bile çelişiyor. Öğrencileri koruyacağına daha da ezmeye çalışan bu anlayış, gençlerimizi barınma krizinin içine itiyor. Öğrencilerim barınma gibi en temel ihtiyaçlarından birini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gereken iktidar, öğrencileri müşteri gibi görüyor” ifadelerini kullandı.

“KYK’yi ticarethane gibi işleten bu anlayışı reddediyoruz”

“Barınma hakkı lüks değil, temel bir insan hakkıdır” diyerek ekonominin faturasının gençlere çıkarılamayacağına dikkat çeken Başevirgen, “Gençlerimiz eğitim haklarını kullanmaya çalışırken, iktidar onların omzuna yeni yükler bindiriyor. Öğrencilerin barınabilmesinin en ucuz yolu olan KYK yurt fiyatları bile artık bir öğrencinin karşılayamayacağı noktaya geldi” dedi.

Barınmanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Bekir Başevirgen, şunları kaydetti

“Öğrenciyi müşteri gibi gören, KYK’yı ticarethane gibi işleten bu anlayışı reddediyoruz. KYK yurtlarına yapılan yüzde 40 zam, öğrencileri yok sayan, iktidarın krizini yönetme çabasıdır. Gençlerimizi bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz.”