Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma genişledi. 2023–2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir maçla ilgili başlatılan dosya kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Maç sonucuna yönelik bahis ve şike iddiası

Ekol muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre soruşturmanın merkezinde, söz konusu karşılaşmanın sonucuna dair yasa dışı bahis yapıldığı ve bazı kişilerin bu süreçte şike faaliyetlerinde bulunduğu iddiaları bulunuyor. Gözaltına alınan isimler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Ahmet Çakar da gözaltına alındı

Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar’ın da yer aldığı öğrenildi. Çakar’ın soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla emniyete götürüldüğü belirtildi.

Mert Hakan Yandaş da gözaltında

Fenerbahçe’nin profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın da operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Oyuncunun emniyette ifade vereceği aktarıldı.

Hakemler, yöneticiler ve spor yazarları adliyeye sevk edilmişti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunların 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından savcılık harekete geçmişti. Açıklamanın ardından soruşturma derinleşmiş, 17 hakem ile spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklamalar art arda gelmişti

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ayrıca 5 şüpheli daha tutuklanırken, 11 kişi adlî kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MASAK raporu şüpheleri artırdı

Hakem Nevzat Okat ifadesinde, “Yasal bahis dışında kaydım yok. Eğlence amaçlıydı. Öğretmenim, çok üzgünüm.” demişti. Ancak MASAK raporunda Okat’ın 2021–2025 yılları arasında 50 milyon TL’nin üzerinde finansal işlem hacmine sahip olduğu belirtilmişti.

Toplu istifalar ve sevkler

TFF’nin yürüttüğü idari soruşturmada bahis oynadığını kabul eden 45 klasman temsilcisi görevlerinden istifa etmişti. Disiplin işlemleri kapsamında ise toplam 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş, bunların 27’sinin Süper Lig oyuncusu olduğu açıklanmıştı.