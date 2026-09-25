Son Mühür- İzmir'in Menderes ilçesine yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan dahil dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan son dakika bilgisine göre adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli denetim talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde (23 Eylül 2026) gerçekleşen eş zamanlı bir operasyonla 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen operasyonda 11’i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli daha tespit edildiği ifadesi yer almıştı.

Soruşturma dosyasına yansıyan ve otel ruhsatı üzerinden dönen ‘rüşvet’ iddiaları dikkatleri oldukça dikkat çekmişti. Bir işletmenin ruhsat süreci için Menderes Belediyesi’nin eski başkanı Erkan Özkan ile görüşüldüğü ve bu görüşme sonrası 250 bin dolar talep edildiği ileri sürülmüştü.

Ayrıca belediye içerisindeki usulsüzlüklerden elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık tutarın da EFT yoluyla aktarıldığı ve vitrin kuyumcusu O.G. üzerinden altına dönüştürüldüğü belirtilmişti. Bir diğer çarpıc nokta ise İlkay Çiçek’in, kendisine gelen bir çantadaki parayı belediye şoförü S.K.’ye verdiğini beyan ettiği ortaya çıkması olmuştu. Dosyadaki banka hareketlerine ilişkin incelemede ise S.K.’nin 30 Temmuz 2026 saat 14.59’da, İlkay Çiçek’e ait banka hesabına “nakit yatan borçların elden iadesi” açıklamasıyla 1 milyon TL yatırdığı tespit edildiği kaydedilmişti.