Son Mühür- Memur emeklilerine 2023 yılında verilmeyen seyyanen zammın yargıya taşınmasının ardından emekli örgütleri 81 ilde sahaya indi. İzmir'deki eylemin adresi Konak'tı. YKM binası önünde toplanan kalabalık, Konak Vapur İskelesi Tramvay Durağı’na kadar yürüdü. İzmir Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Kenan Işık, basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi'ne açık çağrıda bulundu. Bekleyen dosyanın derhal karara bağlanmasını istedi.

Eylem geniş bir katılımla gerçekleşti. İzmir Emekliler Platformu’nun (İZEP) organizasyonuna 2021 Tüm Emeklilerin Sendikası, Birleşik Emekliler Sendikası, CHP, DEM Parti, TİP, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve TEMAD Narlıdere Şubesi dâhil çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu destek verdi. Eş zamanlı gösterilerin Ankara ayağı ise doğrudan Anayasa Mahkemesi binası önünde düzenlendi.

8 Bin 77 liralık ödeme maaş dengelerini bozuldu

Basın açıklamasında temel itiraz noktası net verilerle ortaya kondu. 15 Temmuz 2023'te görevdeki devlet memurlarına verilen 8 bin 77 liralık ilave ödeme, memur emeklilerine yansıtılmadı. Oysa 2015 yılındaki 100 liralık seyyanen zam, çalışan ile emekli ayrımı yapılmaksızın tüm aylıklara eklenmişti. Işık, iki uygulama arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Alınan karar, çalışan memur ile emeklisi arasındaki gelir makasını hızla açtı.

Mesele sadece mevcut emeklileri etkilemekle kalmıyor. Düşük emekli aylıkları, kamudaki istihdam dengesini de doğrudan bozuyor. Maaşların yetersizliği nedeniyle emeklilik hakkını kazanan memurlar görevde kalmayı sürdürüyor. Kadrolar boşalmıyor. Bu durum, gençlerin kamuya atanma sürecini tıkadı.

Hukuk mücadelesinde 39 ay geride kaldı

Seyyanen zam talebinin gündeme gelmesinden bu yana tam 39 ay geçti. Bu süre zarfında yalnız memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüksek enflasyon karşısında ezildi. Yıllarca üretimde ve kamu hizmetinde yer alan milyonlarca vatandaş, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Gözler Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararında

Yargı sürecindeki kritik adımlara değinen emekli temsilcileri, gözlerin yüksek mahkemeye çevrildiğini vurguladı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvurularda, ilave ödemenin emeklilere verilmemesinin hukuka aykırı olduğu savunuluyor.

Anayasa Mahkemesi, 6 Ağustos 2026 tarihinde aynı konudaki iki ayrı başvuruyu 2026/7162 sayılı dosyada birleştirdi. Komisyon, 18 Eylül’de başvuruyu kabul edilebilir bularak dosyayı esas incelemesine sevk etti. Ancak yüksek mahkeme henüz nihai kararını açıklamadı.

Emekli örgütleri, AYM’nin incelemeyi bir an önce tamamlamasını talep ediyor. Mağduriyetin giderilmesi için yargı sürecinin hızlandırılması şart. İnsanca yaşam hakkını savunan kalabalık, açıklamanın ardından eylemi olaysız şekilde sonlandırdı.

