Son Mühür- Menderes Belediyesi’nde ağustos ayında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, yeni yönetimin ilçedeki ilk bir aylık faaliyetleri kamuoyuna duyuruldu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçede yapılan saha faaliyetlerini içeren bir video çalışmasını resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Paylaşımda; temizlikten altyapı dokunuşlarına kadar pek çok noktada yapılan çalışmaların önceki ve sonraki durumları karşılaştırmalı olarak yer aldı.

Sahil hattı ve mahallelerde bakım mesaisi

Hazırlanan videoda, ilçe merkezinin dışında çevre mahallelerde ve sahil şeridinde yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Kıyı bölgesinde biriken molozların kaldırılması, Pirentepe mevkii ve Özdere genelindeki saha temizlikleri öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

İlçe genelindeki bozulan yollarda yapılan asfalt yama müdahalelerinin yanı sıra ilçe genelinde kapsamlı bir hijyen seferberliğinin sürdürüldüğü aktarıldı.

"İzmir için, Menderes için durmadan çalışıyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ilçedeki hizmetlerin hızlandırıldığına dikkat çekilerek;

"İzmir için, Menderes için durmadan çalışıyoruz. Kısa zamanda ilçemizin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetleri birer birer hayata geçiriyoruz.

Her adımda hemşehrilerimizin beklentilerini ve Menderes’in geleceğini merkeze alıyoruz. Çünkü Menderes bunu hak ediyor, İzmir bunu hak ediyor. İşte son 30 günde Menderes’te hayata geçirdiğimiz hizmetler…" ifadelerine yer verildi.

Yönetim el değiştirmişti

Menderes’teki yönetim değişimi, belediyeye yönelik yürütülen adli soruşturmanın ardından yaşanmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in 7 Ağustos’ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 8 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Çiçek’i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Belediye Meclisi, başkan vekilini seçmek için 17 Ağustos’ta olağanüstü oturumla bir araya gelmişi. Dördüncü tur oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen 15 oy, YENİ Parti’nin adayı Barış Gürsoy ise 12 oy almıştı.

Yapılan oylamada Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Asuman Şen, 18 Ağustos’ta düzenlenen törenin ardından görevi resmen devralarak çalışmalarına başlamıştı.