Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in avukatları, kentsel dönüşüm kooperatiflerine ilişkin devam eden yargı süreçleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, Soyer’in suç kastını ortaya koyan hiçbir bulgunun yer almadığı, haksız kazanç sağlamadığının iddia makamı ve MASAK raporlarıyla sabit olduğu ifade edildi.

"Tahliyesini önlemek için yedek tutuklamalar yapıldı"

Soyer’in ilk davada 5 Ocak 2026 tarihinde tahliye edildiğini hatırlatan avukatlar, sürecin işleyişine dair "Tunç Soyer, kooperatifçilik modeli nedeniyle açılan ilk davada tahliye olmuştu. Ancak bu karardan yalnızca 5 gün önce, tahliyesini önlemek amacıyla kooperatiflerin iç işleyişine ilişkin ayrılan başka bir dosyadan yeniden tutuklandı, yani yedek tutuklama yapıldı. Ardından bu dosyadan ayrılan başka bir kooperatif dosyası üzerinden 'yedeğin yedeği' şeklinde üçüncü bir tutuklama kararı daha verildi." ifadeleri kullanıldı.

"523 sayfalık iddianamede suç isnadı yok ama tutukluluk sürüyor"

Açıklamada, yedek tutuklamanın yapıldığı ikinci dosyanın iddianamesinin hazırlandığı fakat tutukluluğun haksız yere devam ettirildiği "İkinci dosyada nihayet iddianame düzenlendi. Ancak 523 sayfalık iddianamede Sayın Soyer hakkında sadece bir paragraf yer almasına ve herhangi bir suç isnad edilmemesine rağmen mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yedeğin yedeği olan üçüncü dosyanın ise iddianamesi henüz yazılmadı. Yani Soyer diğer dosyadan tahliye olsa bile bu dosya nedeniyle serbest kalamayacak. Tüm dosyalar 2 yıldır açıkken ve içerikleri aynıyken bir dosyada iddianamenin dahi yazılmamış olmasının hukuki veya mantıklı bir açıklaması yoktur." şeklinde vurgulandı.

"Kooperatifçiliği desteklemek suç sayılamaz"

Yürütülen yargı sürecinin uzatılmak istendiğini savunan avukatlar, açıklamanı sonunda tahliye çağrısını "Kooperatifçiliği desteklemenin suç sayılması mümkün değildir. Soyer'in kooperatifleri destekleyerek iddia edilen zimmete yardım ettiğini söylemenin akılla, mantıkla ve hukukla izahı yoktur. Dosyalardan dosyalar türetilerek Tunç Soyer’in tutukluluğu sürdürülmeye çalışılmakta, kendisine ve sevenlerine zulmedilmektedir. Bu hukuksuz sürecin sona ermesini ve Tunç Soyer’in derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz." sözleriyle yinelendi.

Duruşma tarihleri belli oldu

Tunç Soyer’in yargılandığı davalara ilişkin önümüzdeki dönem duruşma takvimi de netleşti. Tahliye kararı verilen birinci dosyanın duruşması 16 Ekim 2026 tarihinde görülecek. Yedek tutuklamanın yapıldığı ikinci dosyanın duruşması ise 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Her iki duruşma da Aliağa Şakran Cezaevi Duruşma Salonu’nda yapılacak.