Son Mühür- 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’li Derviş Aynacı’nın kazandığı Bolvadin Belediyesi, son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “yolsuzluk” iddialarıyla gündeme geldi. İddiaların ardından bu sabah erken saatlerde iki Sayıştay müfettişinin belediyeye gelerek inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, denetimin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Müfettişlerin inceleme sürecinin İçişleri Bakanlığı tarafından da yakından takip edildiği öne sürüldü.

Belediyeden açıklama

Bolvadin Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, gündemde yer alan “yolsuzluk” iddialarına tepki gösterildi. Açıklamada, son günlerde bazı kişi ve grupların sosyal medya üzerinden “manipülatif söylemler” ürettiği savunuldu.

Belediye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı mecralarda yapılan paylaşımlarda, rutin Sayıştay denetim süreci ‘yolsuzluk sebebiyle başlatılan inceleme’ şeklinde yansıtılmaktadır. Oysa belediyelerde belirli dönemlerde yapılan denetimler, kamu kurumlarında olağan bir uygulamadır.”

“Siyasi ve rantsal hesaplaşma”

Belediye, bazı çevrelerin denetim sürecini “siyasi ve kişisel çıkar hesaplaşmasına” dönüştürmeye çalıştığını da öne sürdü. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Bazı kişi ya da kişilerin bu durumu siyasi ve rantsal hesaplaşma amacıyla sosyal medya gündemine taşıdığı görülmektedir. Gerçek dışı paylaşımlar bir algı operasyonudur.”