Son Mühür - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen casusluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik çarpıcı bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Yapılan incelemelerde, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin rol oynadığı tespit edildi.

Yazılıma FETÖ müdahalesi ve yurt dışı firarları

Soruşturmada, EMİS yazılımını 2012'den itibaren geliştiren AGMLAB A.Ş. ile MRD A.Ş. ve KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık bağları bulundu. Şirket ortaklarının örgütün Deniz Kuvvetleri, Jandarma, bilişim ve savunma sanayii mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumlu oldukları belirlendi. Bu isimlerin büyük kısmının 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı.

Erdoğan ve bakanların verilerini sorgulamışlar

Sistem üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ait koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı anlaşıldı. Güvenlik duvarının kapatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara yönelik sorgulamalar yapıldığı tespit edildi. Ayrıca yetkili (admin) kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetleyen log kayıtlarının tutulmadığı ve bazı verilerin sonradan silindiği belirlendi.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı gözaltında

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olan kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5’i gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 16 kişi hakkında "siyasi ve askeri casusluk" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şirketlere kayyım atandı, eski başkanlar ifade verecek

Mahkeme kararıyla AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma çerçevesinde, ilgili dönemlerde görev yapan üç eski MASAK Başkanı’nın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklaması:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır."