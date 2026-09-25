Son Mühür - Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Akaryakıt maliyetlerini yakından takip eden sürücüler, tabeladaki son durumun ardından "Benzin ve motorin kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Motorinde önce indirim ardından zam geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorin fiyatlarında hareketli saatler yaşandı. Motorine dün yapılan 5 lira 50 kuruşluk indirimin hemen ardından, bugün litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam yapıldı. Yapılan son artışla birlikte motorinin litre fiyatı üç büyükşehirde de 93-94 TL bandının üzerine çıktı.

25 Eylül 2026 İl il güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL