Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uzaktan çalışma uygulamasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. 25 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, çalışanın iş görme yükümlülüğünü hem iş yerinde hem de uzaktan yerine getirebilmesine ilişkin zorunluluk getirildi.

Buna göre çalışma düzeninin bir bölümünün iş yerinde diğer bölümünün ise uzaktan yürütülmesi kararlaştırılabilecek. Böylece iş yerindeki çalışma ile uzaktan çalışma aynı iş ilişkisi içinde birlikte uygulanabilecek.

Sözleşmede belirtilecek

Yeni düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri ise hibrit çalışma sisteminin ayrıntılarının iş sözleşmesinde gösterilmesi oldu. Çalışanın işyerinde bulunacağı günler ile uzaktan çalışacağı günler ve çalışma saatleri taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirlenecek. Böylece uzaktan çalışma günlerinin ve saatlerinin önceden sözleşmede netleştirilmesi gerekecek.

Her çalışanın evden çalışabileceği anlamına gelmiyor

Bu düzenleme tüm çalışanların otomatik olarak belirli sayıda gün evden çalışma hakkı kazandığı anlamına gelen bir hüküm değil. Değişiklik işin bir bölümünün iş yerinde, bir bölümünün uzaktan yürütülmesine ilişkin uygulamanın yönetmelikte açıkça düzenlenmesini sağlıyor.

Böylece işveren e işçinin çalışma düzenini, işin niteliği ve tarafların anlaşması çerçevesinde işyerinde çalışma ile uzaktan çalışmayı birlikte içerecek şekilde belirleyebilmesine olanak sağlandı.