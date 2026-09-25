Son Mühür- Gazze'yi cehenneme çeviren, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'i ateş çemberinin içine atmaktan çekinmeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'yu taşıyan uçak ABD'de New York'un müslüman belediye başkanı Mamdani'nin açıklamaları yüzünden New York’taki JFK Havalimanı’na inmek yerine Stewart International Airport’a inmek zorunda kalmıştı.

Mamdani'nin tehdidi sonuç verdi...



Mamdani'nin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararınu uygulayacağına dair uyarısının ardından BM Genel Kurulu'ma korku içinde giren Netanyahu, protestolar eşliğinde boş salona konuşma yapmak zorunda kaldı.

Konuşmasında Mamdani'yi hedef alan Netanyahu'nun adını andığı bir Türk olduğu görüldü.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi hedef alırken Hasan Piker’ın adını da anan Netanyahu, Mamdani, Hamas ve Hasan Piker'i aynı potada eritmeye çalıştı.

Mamdani’nin “Hamas destekçileriyle arkadaşlık ettiğini” iddia ederken Piker’ı örnek gösterdi ve Piker'in 2019’daki tartışmalı sözünü hatırlattı:

“Hasan Piker gibi ‘Amerika 11 Eylül’ü hak etti’ diyen insanları arkadaş sayıyorsun. Ne arkadaşların varmış.” diye seslendi.



Hasan Piker kimdir?



Çocukluğu İstanbul ve Ankara'dan geçen Hasan Piker, ABD'de 3 milyona yakın takipçisi olan en ünlü twich yayıncılarından biri.

The Young Turks’ün kurucusu Cenk Uygur'un yeğeni olan Hasan Piker, 2018'den bu yana twich yayınlarıyla ABD'de sık sık gündem olmayı başaran bir isim.

ABD dış politikasını, İsrail’i ve Netanyahu’yu sert şekilde eleştirileriyle tanınan Hasan Piker, internet ortamında ''Hasan Abi'' olarak tanınıyor.

Netanyahu'nun adını anarak gönderme yaptığı Hasan Piker'in tartışmalar neden olan açıklaması 11 Eylül saldırıları üzerine yaptığı bir yorumdu.

2019’daki “Amerika 11 Eylül’ü hak etti” sözü nedeniyle eleştirilere hedef olmuş, saldırıda ölenlerin ölümü hak ettiğini kastetmediğini söyleyerek ifadeyi yanlış bulduğunu belirtmişti.

