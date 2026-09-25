İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

21 şüphelinin tamamı tutuklamaya sevk edildi

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme kararı açıklandı: 11 şüpheli sabah saatlerinde tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklanırken; Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri süren 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. Böylece adliyeye sevk edilen 21 kişiden 19'u tutuklanmış oldu.

18 şüphelinin işlemleri devam ediyor

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.