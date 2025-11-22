Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, sürecin hukuki çerçevede değerlendirileceğine olan inancını dile getirdi.

"Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz"

Yavaş, yaptığı açıklamada, “Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın yargı sürecinde şekilleneceğine olan inancımız tamdır. Hukuk, bir gün herkese lazım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konser soruşturması ve bakanlık kararı

Başkan Yavaş, söz konusu soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘konser soruşturması’ kapsamında başladığını belirtti. Yavaş, iddianamede adının geçmediğini vurgulayarak, İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye müfettiş gönderdiğini ve yazılı ifadesini verdiğini ifade etti. Yavaş, “Bakanlık, daha önce ifade almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez hem benim hem Özel Kalem Müdürüm hakkında soruşturma izni vermiştir” dedi.

Çifte standart eleştirisi

Geçmişte benzer şikayetlerde belediye başkanlarının sorumlu tutulmadığını hatırlatan Yavaş, bugün tam tersi bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yavaş, “Herkese ayrı şekilde uygulanan adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir” diyerek çifte standarda dikkat çekti.

Danıştay’a itiraz edilecek

Yavaş, süreci yakından takip edeceklerini ve yasal haklarını kullanarak en kısa sürede Danıştay’a başvuruda bulunacaklarını kaydetti.