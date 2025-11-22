Son Mühür / Yiğit Uzun - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında hem gündemdeki başlıkları değerlendirdi hem de İzmir’e yapılan kamu yatırımlarına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Güç, özellikle son bir haftadır AK Parti’li siyasetçilerin kentle ilgili yaptığı açıklamaların “şehrin gerçeklerinden kopuk” olduğunu vurgulayarak, hükümetin İzmir’den aldığı vergi miktarına karşılık sadece yüzde 5 oranında yatırım yaptığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine işaret eden Güç, “İzmir’den alınan vergiye karşılık yatırım oranı yüzde 5. Buna karşın bazı illerde verginin yüzde 200’ü, hatta yüzde 210’u kadar yatırım yapıldığı ortada. Kayseri’ye alınan verginin yüzde 210’u, Konya’ya yüzde 200’ü kadar bütçe ayrılmış. Bu tablo kabul edilemez” dedi.

Eğitim, sağlık ve küçük ölçekli kamu yatırımlarından oluşan toplam yatırım miktarının 38 milyar TL olduğunu söyleyen Güç, “Bu koca şehir için ayrılan pay bu kadar. İzmir’de sadece CHP değil, AK Parti ve MHP seçmeni de yaşıyor. Bu kente yapılan muamele ayıptır” ifadelerini kullandı.

GÜÇ: AK Partili siyasetçiler şehirden kopuk

AK Partili milletvekilleri ve il yöneticilerinin farklı açıklamalarla kamuoyunda kafa karışıklığı yarattığını savunan Güç, “Halktan kopuk, kurumlarını tanımayan, şehrin sorunlarına uzak bir tabloyla karşı karşıyayız. Siyaset böyle yapılmaz” dedi.

Çeşme’de esnafla gerçekleştirdiği görüşmeleri de hatırlatan Güç, “O gün ‘İzmir’den alınan verginin yüzde 25’i kadar yatırım yapılıyor’ deniyordu. Detaylı incelemeyle bu oranın aslında yüzde 5 olduğu ortaya çıktı. Ulaşılamayan verileri bizlere aktaran Sayın Bilal Bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜÇ: İZBAN’daki sorunların kaynağı TCDD

Basın toplantısında İZBAN tartışmasına da geniş yer veren Güç, hattaki gecikmeler ve maliyet artışlarının TCDD’den kaynaklandığını söyledi.

Güç’ün paylaştığı verilere göre:

Hat kullanım bedeli , kilometre başına 2023’te 12 TL iken 2024’te 41,20 TL’ye çıkarıldı. Artış oranı %243 .

Büyükşehir’in ödediği hat kullanım bedeli 2023’te 71 milyon TL’yken 2024’te 248 milyon TL’ye yükseldi. Bu kalem, İZBAN gelirlerinin %34’ünü oluşturuyor.

Enerji gideri 2024 yılında 360 milyon 513 bin 964 TL ’ye çıktı. Enerji maliyetinin gelire oranı %50 .

Toplam bilet geliri 724 milyon TL olmasına rağmen enerji gideri gelirin %84’üne ulaşmış durumda.

TCDD, İZBAN’dan kilometre başına 78 TL , özel yük trenlerinden ise 44 TL alıyor.

Birçok gecikmenin nedeni, özel trenlerin yarattığı yoğunluk.

Güç, “Yıllar önce alınmış tren kredilerinin ödemesi yok, personel maliyeti yok; buna rağmen TCDD’nin astronomik zamları nedeniyle İZBAN mali açıdan zorlanıyor. Hattın bazı bölgelerinde bakım yapılmadığı için trenler teknik olarak yavaşlamak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm bu tabloya rağmen “İZBAN’ı iflasa sürüklüyorsunuz” eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Güç, “Asıl iflasa sürükleyen, uyguladığınız ekonomi politikaları ve TCDD’nin zam furyasıdır” dedi.