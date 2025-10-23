Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen konser harcamalarına ilişkin kamu zararına dair iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı süreçle ilgili olarak, gündeme gelen "soruşturma izni verildiği" yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Yavaş, Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, sürecin henüz inceleme aşamasında olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bu bir haftalık gelişme. Bizimle ilgili, bir müfettiş gönderilmişti. Bize bazı sorular sordu. Biz de bu soruları yanıtlar verdik. Müfettiş bir haftadır zaten burada, kaldı ki ilk defa da müfettiş geliyor değil."

İddiaları yalanladı

"Bu süreç tamamlandıktan sonra müfettişler bakanlığa raporunu sunacak. Bakan bu rapora göre soruşturma izni verecek ya da vermeyecek. Yani daha henüz o aşamaya gelinmemiş. Yani soruşturma izni verilmemiş, henüz inceleniyor. Süleyman Soylu döneminde müfettişler incelemeye yer olmadığına, olmadığı yönde görüş bildirirlerdi. Soylu genelde karar vermez, bekletirdi. Ali Bey döneminde ise Ali Bey bu işleri bekletmiyor. Hemen eğer müfettiş soruşturma izin verilmesin diye görüş bildirdiyse hemen bunu onaylıyor.”

İktidar yanlısı bir kanalda Ankara temsilcisi...

Mansur Yavaş, “Soruşturma izni verildi” şeklindeki gerçek dışı haberlerin, iktidar yanlısı bir kanalın Ankara temsilcisi tarafından bilinçli şekilde yayılmaya çalışıldığını ifade etti. Yavaş, bunun olağan bir süreç olduğunu, müfettişlerin inceleme ve sorularını yönelttiğini, kendilerinin de bunlara yanıt verdiğini dile getirdi.