Son Mühür - “Yeni ev, yeni araba” gibi paylaşımlar farkında olmadan büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Masadaki veya elinizdeki anahtarın fotoğrafta görünmesi bile riski artırıyor; yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda anahtarın şekli, oyuk derinliği ve kesim çizgileri kolayca incelenebiliyor. Uzmanlar, tek bir fotoğrafın ev veya araba anahtarının kopyalanması için yeterli olduğunu, telefon kamerasıyla çekilen bir görüntünün 3 boyutlu yazıcıyla birebir anahtar üretimine olanak sağlayabileceğini belirtiyor.
Fotoğraftan anahtarı çözümleyebiliyorlar
Artık yeni dönemde “sessiz hırsızlık” kapıyı kırmak ya da kilidi zorlamakla olmuyor; tek bir anahtar fotoğrafından yapılan dijital modelleme, milimetrik hassasiyetle kopya anahtar üretimini mümkün kılıyor. Uzmanlar, “Eskiden hırsızın eve girmesi için kapıyı zorlaması gerekirdi; şimdi tek bir fotoğraf yeter” diyerek uyarıyor.
Uyarı yapıldı
Tehlike sadece ev ve araba anahtarlarıyla sınırlı değil; ofislerde kullanılan manyetik geçiş kartları, RFID etiketli kartlar ve elektronik kapı sistemleri de fotoğraflar aracılığıyla taklit edilebiliyor. Uzmanlar, “Kart üzerindeki barkod ya da çip numarası görünürse o sistem artık güvende değildir” diye uyarıyor.
Uzmanlar, kullanıcıların günlük yaşamlarında şu basit önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor:
- Anahtar ya da kart içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayın.
- Arka planda anahtar, kapı ya da kilit detayı bulunmadığından emin olun.
- Bulut sistemlerine anahtar fotoğraflarını yüklemeyin.
- Yeni ev, araç ya da ofis gibi duyurularda görselleri dikkatle seçin.
Bunu sakın yapmayın
Artık anahtar yalnızca metal bir parça değil; gelişen teknolojiyle birlikte basit bir fotoğraf bile evinizin kapısını açabilecek dijital bir şifreye dönüşüyor. Güvenlik uzmanları, “Anahtarınızın fotoğrafını çekmeyin, paylaşmayın ve dijital ortama taşımayın; çünkü artık hırsızlar kilidi değil fotoğrafı kopyalıyor” diye uyarıyor.