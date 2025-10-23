Son Mühür - “Yeni ev, yeni araba” gibi paylaşımlar farkında olmadan büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Masadaki veya elinizdeki anahtarın fotoğrafta görünmesi bile riski artırıyor; yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda anahtarın şekli, oyuk derinliği ve kesim çizgileri kolayca incelenebiliyor. Uzmanlar, tek bir fotoğrafın ev veya araba anahtarının kopyalanması için yeterli olduğunu, telefon kamerasıyla çekilen bir görüntünün 3 boyutlu yazıcıyla birebir anahtar üretimine olanak sağlayabileceğini belirtiyor.

Fotoğraftan anahtarı çözümleyebiliyorlar

Artık yeni dönemde “sessiz hırsızlık” kapıyı kırmak ya da kilidi zorlamakla olmuyor; tek bir anahtar fotoğrafından yapılan dijital modelleme, milimetrik hassasiyetle kopya anahtar üretimini mümkün kılıyor. Uzmanlar, “Eskiden hırsızın eve girmesi için kapıyı zorlaması gerekirdi; şimdi tek bir fotoğraf yeter” diyerek uyarıyor.

Uyarı yapıldı

Tehlike sadece ev ve araba anahtarlarıyla sınırlı değil; ofislerde kullanılan manyetik geçiş kartları, RFID etiketli kartlar ve elektronik kapı sistemleri de fotoğraflar aracılığıyla taklit edilebiliyor. Uzmanlar, “Kart üzerindeki barkod ya da çip numarası görünürse o sistem artık güvende değildir” diye uyarıyor. Uzmanlar, kullanıcıların günlük yaşamlarında şu basit önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor: Anahtar ya da kart içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayın.

Arka planda anahtar, kapı ya da kilit detayı bulunmadığından emin olun.

Bulut sistemlerine anahtar fotoğraflarını yüklemeyin.

Yeni ev, araç ya da ofis gibi duyurularda görselleri dikkatle seçin. Bunu sakın yapmayın Artık anahtar yalnızca metal bir parça değil; gelişen teknolojiyle birlikte basit bir fotoğraf bile evinizin kapısını açabilecek dijital bir şifreye dönüşüyor. Güvenlik uzmanları, “Anahtarınızın fotoğrafını çekmeyin, paylaşmayın ve dijital ortama taşımayın; çünkü artık hırsızlar kilidi değil fotoğrafı kopyalıyor” diye uyarıyor.