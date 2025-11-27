Son Mühür- Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in, Mansur Yavaş hakkındaki suçlamalarını sürdürdüğü biliniyor. Bu süreçte gündeme gelen yeni iddialarda, ikilinin İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve Teftiş Kurulu üyeleriyle görüştüğü, bu görüşmelerde Yavaş aleyhine telkinde bulunduğu öne sürüldü.



Melih Gökçek cephesinden söz konusu iddialara yönelik herhangi bir yalanlama gelmedi. İddiaların basına yansımasının ardından Yavaş, iki isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Müfettiş kararı çelişkili”

Belediye kaynakları, geçmiş dönemlerde yüzlerce şikâyetin değerlendirildiğini ve tüm dosyalarda müfettişlerin “belediye başkanı sorumlu tutulamaz” yönünde görüş verdiğini hatırlattı. Buna karşın Yavaş hakkında benzer konularda farklı kararlar verilmesi, “çelişki” olarak nitelendirildi.

Kaynaklar, ANKAPARK sürecinde yıllardır yapılan başvurulara rağmen sorumlular hakkında karar çıkmamasına dikkat çekerek mevcut inceleme sürecinin dikkat çekici yönlerine işaret etti.

ANKAPARK dosyasında “kusur yok” raporu

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, ANKAPARK sürecinde “korumada gerekli özen gösterilmedi” iddiasıyla ABB hakkında müfettiş görevlendirdi. Yapılan incelemenin ardından Nisan ayında hazırlanan raporda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” tespitine yer verildi.

Bakanlıktan dosya için yeniden inceleme

Söz konusu rapora rağmen İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda dosyayı yeniden müfettişlere gönderdi. Bakanlığın raporu yeterli bulmadığı ve ikinci bir inceleme talimatı verdiği öğrenildi. Bu durum, belediye cephesinde soru işaretlerine yol açtı.

“Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimali”

Belediye kaynakları, verilen yeni kararın 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği bulunmadığını belirterek şu değerlendirmeyi aktardı:

“Ankapark dâhil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken bu kez tam tersi yönde bir süreç işletilmesi, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor.”