Son Mühür/Merve Turan- Geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek, 3,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. 59 yaşında vefat eden Ürek’in ölümü, sanat dünyasında derin üzüntüye yol açtı.

Cigerci'den duygusal açıklamalar

Hastane önünde basın mensuplarına konuşan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Ürek ile 15 yaşından beri tanıştığını belirterek duygularını paylaştı. Ciğerci, “Çok erken oldu. Böyle durumlarda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah hepimize uzun ve sağlıklı ömürler versin, hayırlı aileler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni detayları

Fatih Ürek’in cenazesi 1 Şubat Pazar günü Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.