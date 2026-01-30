İran lideri Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Şemhani, ABD’nin olası askeri müdahale ihtimaline karşı Tahran’ın savunma stratejisini açıkladı. Şemhani, herhangi bir saldırı durumunda misilleme rotasının doğrudan İsrail’in iç kesimleri olacağını vurguladı.

Tahran’dan caydırıcılık mesajı: Hedef İsrail’in iç kesimleri

İran dış politikasının kritik isimlerinden biri olan Ali Şemhani, bölgedeki askeri hareketlilik ve Washington hattından gelen tehdit senaryolarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna konuşan Şemhani, İran’ın ulusal güvenliğini tehdit edecek her türlü girişime karşı "etkili ve caydırıcı" bir yanıt verileceğinin altını çizdi. Özellikle İsrail vurgusu yapan danışman, olası bir çatışma atmosferinde Tahran’ın vereceği askeri karşılığın, siyonist rejimin stratejik derinliklerini ve iç bölgelerini kapsayacağını net bir dille ifade etti.

"Kendi evimizde avantaj bizde"

ABD’nin Basra Körfezi’ndeki askeri varlığını artırması ve bölgeye yönelik sevkiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şemhani, coğrafi hakimiyet vurgusu yaptı. Körfez bölgesini "kendi evleri" olarak tanımlayan kıdemli yetkili, bölgenin savunma kapasitesini ve jeopolitik kodlarını hiçbir yabancı gücün İran kadar iyi analiz edemeyeceğini belirtti. Dış güçlerin bölgedeki askeri unsurlarını ve operasyonel kabiliyetlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Şemhani, bu durumun kendilerine savunma anlamında büyük bir üstünlük sağladığını dile getirdi.

Saldırı planlarına karşı önleyici darbe sinyali

Düşman unsurların İran’a yönelik hazırladığı gizli askeri planlardan ve stratejik haritalardan detaylı bir şekilde haberdar olduklarını öne süren Şemhani, savunma doktrinlerinde değişikliğe gidilebileceğinin işaretini verdi. Söz konusu planları henüz hayata geçmeden etkisiz hale getirecek noktalara nokta operasyonlar düzenleme kapasitesine sahip olduklarını belirten Hamaney’in danışmanı, tehdidi kaynağında kurutma mesajı verdi. Bu açıklamalar, Tahran’ın önleyici bir saldırı stratejisini de masada tuttuğu şeklinde yorumlandı.

Ulusal güvenlik için "Etkili yöntemler" dönemi

Açıklamalarının son bölümünde İran’ın toprak bütünlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan Ali Şemhani, savunma ve güvenlik politikalarında daha önce başvurulmamış veya daha tesirli metodolojilerin devreye alınabileceğini kaydetti. İran’ın egemenlik haklarını korumak adına her türlü askeri enstrümanı kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirten Şemhani’nin bu çıkışı, bölgedeki aktörler tarafından Tahran’ın savunma duruşunu sertleştirmesi olarak değerlendirildi.