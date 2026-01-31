Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, büyükelçilikler, bakanlıkların il müdürlükleri ve çeşitli kamu kurumlarında köklü değişikliklere gidildi.

31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, kamu bürokrasisinde birçok üst düzey makamda görev değişimi yaşandı. Atamalar; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakan Yardımcılıklarında görev değişimi

Yayımlanan 2026/31 sayılı karara göre, Hasan Suver Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanırken, aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Malta ve Papua Yeni Gine büyükelçileri belirlendi

Dışişleri bürokrasisinde iki kritik noktaya atama yapıldı:

Malta Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu atandı.

Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda geniş çaplı müftü değişimi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ili kapsayan bir rotasyon ve atama dalgası gerçekleşti. Karar (2026/32) uyarınca öne çıkan bazı il müftülüğü atamaları şunlardır:

İzmir İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu,

Gaziantep İl Müftülüğüne, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök,

Mersin İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal,

Amasya İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz atandı. Ayrıca; Muş, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Bilecik, Adıyaman ve Şırnak illerine de yeni müftü atamaları yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında görevden almalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alınırken; Konya, Kilis ve Kahramanmaraş il müdürlükleri arasında görev değişimi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise Elazığ İl Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevlerinden alındı.

Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarında müfettiş atamaları

Yargı ve eğitim camiasını ilgilendiren kararlarda; Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliklere Soner Uluay ve Zülküf Temin getirildi.

Kurumsal atamalar

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Soner Çiftçioğlu atandı.

Adli Tıp Kurumu Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin getirildi.

