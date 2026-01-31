Son Mühür/ Beste Temel- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonun hem ulusal hem de uluslararası güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü vurguladı.

Uluslararası iş birliğiyle yakalandı

Sertçelik’in yakalanmasına yönelik çalışmanın, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, Interpol–Europol Daire Başkanlığı ve Macar Polisi iş birliğiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Macaristan’da yakalanmasının ardından iade sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Macaristan’da tutuklanmıştı

Edinilen bilgilere göre Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanarak tutuklandı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Sertçelik’in Türkiye’ye teslim edildiği belirtildi.

Hakkındaki suçlamalar dikkat çekiyor

Serdar Sertçelik hakkında;

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma,

Kasten öldürme,

Bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini ortadan kaldırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından işlem bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda Sertçelik için kırmızı bülten çıkarıldığı ve uluslararası düzeyde arandığı ifade edildi.