Son Mühür- “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında yargılanan, 9’u tutuklu toplam 10 CHP’li belediye yöneticisinin üçüncü duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, tutuklu yargılanan 7 sanığın tahliyesine karar verirken, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Adliye önünde basın açıklaması

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde toplanan aileler ve destek için gelen isimler basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ve İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı da katıldı.

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebi

13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bu dosya kapsamında daha önce yapılan duruşmada yalnızca Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat tahliye edilmiş, diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

Duruşmada hazır bulunan isimler

Bugün görülen duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıklar arasında şu isimler yer aldı:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen.

Adliyede geniş güvenlik önlemi

Duruşma nedeniyle adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaya girişleri demir bariyerlerle sınırlandırıldı. Adliyeye yalnızca avukatlar, basın kartı bulunan gazeteciler ve duruşması olan vatandaşların girişine izin verildi. Duruşmayı ayrıca İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da izledi.

1,5 saatlik gecikmenin ardından başladı

Saat 10.00’da başlaması planlanan duruşma, yaklaşık 1,5 saatlik gecikmenin ardından sanıkların kimlik tespitiyle açıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından mahkeme, 7 sanığın tahliyesine, 2 sanığın ise tutuklu yargılanmasına devam edilmesine karar verdi.