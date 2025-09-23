Son Mühür- Gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuşan Yavaş, söz konusu döneme ilişkin belediye olarak kendi incelemelerini yaptıklarını belirterek, “Mülkiye müfettişleri de aynı incelemeyi yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı” dedi.

“İhaleye fesat katarak başka yöne çekmeye çalışıyorlar”

Yavaş, soruşturmanın kapsamının genişletilmesine tepki göstererek, “Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak gibi konular ekleyerek bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanarak yaptığı açıklamada, 32 konser hizmet alımıyla ilgili 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı tespit edildiğini duyurdu.

Gözaltına alınan isimler

Soruşturma kapsamında, ABB’nin eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski şube müdürleri ve vekilleri H.E., H.Z., A.A.Ç., C.A. ve K.B. ile organizasyon şirketlerinin yöneticileri O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.