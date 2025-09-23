Son Mühür- Siyasi gündemin ana gündem maddesi haline gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonuna CHP kanadından gelen tepkilerin yöneldiği isim Melih Gökçek olmaya devam ediyor.

2021-2024 dönemindeki 32 konserde 154 milyon 453 bin TL'lik kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle ABB'de görevli 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mansur Yavaş zaten şikayetçi olmuştu...



''Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserler için “kamu zararı” iddiasıyla soruşturma başlatılmış. Bu konuda Sayın Mansur Yavaş zaten şikayetçi olmuştu.'' hatırlatmasında bulunan Muharrem İnce,

''Peki, Melih Gökçek Ankara’yı “parsel parsel” satarken kamu zararı oluşmadı mı?

Ankapark’a milyarlarca lira gömülürken kamu zararı oluşmadı mı?

Dinozorlara servet harcanırken kamu zararı oluşmadı mı?

Ankara’ya ithal ağaçlar getirilirken kamu zararı oluşmadı mı?'' diye sordu.

Yargıyı siyasete alet etmeyin...



İnce, ''Kim kamunun parasını çarçur etmişse, kim kısa yoldan, milletin sırtından köşeyi dönmüşse hesabı mutlaka sorulsun. İktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk işletmeyin! Yargıyı siyasete alet etmeyin!'' çağrısında bulundu.