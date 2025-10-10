Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Fatih Atik, TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

''Görevi kötüye kullanma...''

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasındaki son durumu aktaran Atik, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında Başsavcılığın işlem başlattığını açıkladı.

Fatih Atik şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özle Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Başsavcılık, Yavaş ve Uzunoğlu'na soruşturma açma izni için gerekçe olarak zincirleme sorumluluk çerçevesinde, bahse konu olan yolsuzluk iddialarından sorumlu olduğu ve görevi kötü kullanmayı gösterdi"