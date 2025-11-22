Son Mühür- Türkiye’yi derinden sarsan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, sosyal medyada ortaya çıkan yeni videolar sonrası yeniden gündeme gelmişti.

TikTok’ta profil fotoğrafı olarak sur canisi Semih Çelik’in fotoğrafının kullanıldığı bir hesapta paylaşılan görüntüler büyük tepki çekmişti.

Mezarında hayasızca hareketlerde bulundular

Görüntülerde bir grup gencin, İkbal Uzuner’in öldürüldüğü surlara giderek video çektiği, içeriklerde ise Semih Çelik’in daha önce Uzuner için kaydettiği ses kayıtlarını kullandığı görülmüştü.

Söz konusu grubun daha sonra Uzuner’in mezarında uygunsuz ve çirkin hareketlerde bulunduğu anlar büyük bir infiale yol açmıştı.

Görüntülerden birinde yer alan bir gencin, dış görünüşünü özellikle Semih Çelik’e benzetmeye çalıştığı fark edildi.

Videolar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekerken, içerikler çok sayıda hesapta paylaşılmaya devam etti.

Tepkiler büyüyünce hesap paylaşımlarını sildi

Söz konusu TikTok hesabı, yükselen tepkiler üzerine paylaşımlarını hızla kaldırmıştı. Ancak videoların kopyaları farklı sosyal medya platformlarında dolaşmaya devam etmişti.

Soruşturma başlatıldı, iki şüpheli gözaltına alındı

Skandal görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında mezar başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Adli süreç kapsamında ifadelerinin alınacağı ve dosyaya yeni görüntülerin de dahil edileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

4 Ekim’de 19 yaşındaki Semih Çelik, İstanbul Fatih Edirnekapı’daki surlarda arkadaşı İkbal Uzuner’i (19) vahşice öldürmüştü. Olayın hemen ardından Çelik, surlardan atlayarak intihar etmişti.

Araştırmalar derinleşince Semih Çelik’in, bu cinayetten önce Eyüpsultan’daki evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’i (19) de öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Peş peşe işlenen bu iki cinayet Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı.