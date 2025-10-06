Son Mühür- Bir döneme damgasını vuran televizyon ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, yeniden aynı programda buluşarak ekranlara dönüş yapmıştı. Karlı, televizyon kariyerine dönüşünün ardından hem açıklamaları hem de son dönemdeki imaj değişiklikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Estetik iddialarına sessiz kaldı

Son zamanlarda göğüs küçültme ameliyatı olacağı yönündeki iddialarla konuşulan ünlü isim, bu konuda açıklama yapmadı. Ancak sessizliğini koruyan Karlı, bu kez bir şırdancı ziyaretinde objektiflere yakalandı.

Şırdancı Mehmet’le kamera karşısında

Ünlü türkücü, “Şırdancı Mehmet” olarak bilinen fenomen işletmeciyle bir araya geldi. Şırdancı Mehmet, o anları sosyal medya hesabından “Efsane lezzetlerimizden olan şırdanı bizzat elleriyle yedi” notuyla paylaştı.

Mimikleri sosyal medyada gündem oldu

Görüntülerde, Mehmet’in Karlı’ya kendi elleriyle şırdan yedirmek istemesi dikkat çekti. Bu sırada yüz ifadeleriyle dikkat çeken Songül Karlı’nın rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı. Karlı, duruma müdahale ederek şırdanı kendi yemek istedi.

Sosyal medya mizahına konu oldu

Şırdancıdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar Karlı’nın mimiklerini esprili yorumlarla paylaştı. Kimi takipçiler “Songül Karlı’nın yüz ifadesi her şeyi anlatıyor” derken, bazıları da “Yemek programı değil, mimik şov” yorumlarında bulundu.

Geçirdiği estetik operasyonlar, açıklamaları ve ekran performansıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son görüntüleriyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.