SON DAKİKA Manifest davasında yeni gelişme!

Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manifest Grubu’nun KüçükÇiftlik Park’ta verdiği konserin ardından “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Grup üyeleri ile birlikte sahne alan Aydeed (Ayça Dalaklı), 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Dava, basit yargılama usulü kapsamında dosya üzerinden yürütülecek.

Savcılık, söz konusu konser görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçları kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Manifest üyeleri, soruşturma sürecinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vermiş, performansın sanat kapsamında değerlendirildiğini ve herhangi bir suç unsuru taşımadığını savunmuştu.

“Uluslararası kareografiler kullandık”

İfade tutanaklarına göre grup üyeleri, sahnede herhangi bir cinsel organın görünmediğini ve dans figürlerinin “dünyaca bilinen, evrensel kareografiler” olduğunu belirtti.

Ayrıca, konserin biletli ve +18 yaş sınırı olan bir etkinlik olduğunu, çocuk seyirci bulunmadığını da vurguladılar. Gösterinin televizyon veya sosyal medyada paylaşılacağından haberleri olmadığını söyleyen grup üyeleri, suçlamaları reddetti.

Soruşturma süreci sonunda sanatçılar hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti.

“Toplumun edep duygusuna saldırı” vurgusu

İddianamede, konser görüntülerine ilişkin hazırlanan tutanaklara atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü, suça konu dans figürlerinin toplumun ortak edep ve haya duygularına saldırı niteliğinde olduğu, çocuk ve gençlerin bu duygularını olumsuz etkileyici nitelik taşıdığı, eylemlerin cinsel içerikli olup kamunun genel edep anlayışını zedelediği...”

Ayrıca, eylemlerin özel alanda değil, halka açık bir konser alanında gerçekleştiği ve görüntülerin sosyal medya dahil birçok platformda yayınlanmasıyla aleniyet unsurunun oluştuğu belirtildi.

“Teşhircilik” kapsamında değerlendirme

Savcılık, şüphelilerin kendi ifadelerinde görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiklerini belirterek, bu doğrultuda TCK’nın 225/1 maddesi uyarınca “teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketlerde bulunmak” suçunun işlendiğini değerlendirdi.

Yargılama dosya üzerinden yapılacak

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek dosya üzerinden yargılama yapılmasına hükmetti.

Sanıkların mahkemeye fiziken çıkmayacağı, kararın belgeler üzerinden verileceği öğrenildi.